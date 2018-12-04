Музей на Поштовій: КМДА після Різдва відзвітує про переговори із забудовником

Забудовник Поштової площі вже демонстрував у КМДА альтернативний проект зміцнення конструкцій над територією розкопок - депутат Київради.

У Київраді очікують після Різдва звіту Київської міськдержадміністрації щодо підсумкової домовленості з ТОВ "Хенсфорд-Україна" щодо пропозиції про припинення або зміни інвестиційного договору з урахуванням намірів створити на Поштовій площі Музей Середньовічного Києва.

Про це в коментарі УНІАН сказав депутат Київради Костянтин Богатов, який, зокрема, влітку допомагав активістам вирішити питання із затопленням місця розкопок, і зараз продовжує активну участь у вирішенні питання зі створенням Музею на Поштовій площі.

Він нагадав, що рішенням Київради, прийнятим 29 листопада, депутати доручили виконавчій владі як замовнику будівництва - КМДА - за 40 днів знайти з інвестором рішення або про зміну існуючого проекту Торгового центру з урахуванням необхідності створення Музею на Поштовій, або про розірвання договору, якщо рішення не буде знайдено.

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«Проект про розірвання договору має готувати КМДА за результатами роботи з інвестором. Формально я б уже його готував паралельно з переговорами, щоб мати готовим резервний варіант. Як вони (КМДА) вчинять важко сказати. Будемо тиснути, порушувати це питання. У будь-якому разі, 40 днів - це не так багато. Напевно, після Різдва будемо збирати комісію, щоб заслухати звіт виконавчої влади», - сказав Богатов.

За його словами, рішення Київради ситуацію з точки зору збереження артефактів не погіршить, хіба що може трапиться якийсь фарс-мажор, як це було влітку.

«В принципі, є якийсь розумний час, протягом якого артефакти можуть зберігатися у вільному, що не законсервованому вигляді. Артефакти зараз вкрито плівкою, ватою. Я не фахівець, тому сказати точно, скільки вони можуть так зберігається, не можу. Але ми боремося, щоб все якнайшвидше відбулося», - сказав депутат.

Повертаючись до прийнятого Київрадою рішення, він зазначив, що воно визначає чітку послідовність кроків, «яка веде або до розумного компромісу, де місто отримує музейний простір з артефактами, або якщо забудовник не йде назустріч місту - договір розривається і забудовник повинен «з'їхати».

«Але наскільки мені відомо, зустрічі з інвестором вже проходять. Зустрічі у заступника голови адміністрації, у заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондрієвського. І вже навіть демонстрували альтернативний проект укріплення. Це вже не плита. Варіант теж не найкращий, але, скажімо так, рух якийсь почався. Це рішення, яке прийнято, - воно все-таки зрушило всю цю історію з мертвої точки», - сказав Богатов.

Він додав, що є намір залучити грант для робіт з консервації.

«Зараз я знаю, що місто разом з ГО «Почайна», з активістами вивчають можливість залучення археологів з острова Хортиця, запорізького, які мають гарний досвід з консервації дерева для того, щоб за гроші американського посольства, за грантові, почати виконувати консервацію. Як будь-яка благодійність вона може бути, може не бути, але шанс є», - сказав Богатов.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Київрада прийняла за основу проект рішення про припинення інвестдоговору з 2013 року про будівництво ТРЦ на Поштовій площі.

29 листопада відбулося друге читання проекту. В результаті Київрада вирішила поки що не розривати договір з інвестором будівництва торговельного центру на Поштовій площі і доручила міській держадміністрації звернутися до забудовника про необхідність внесення змін до проекту з метою забезпечити створення музею середньовічного Києва.

За це рішення проголосували 95 зі 101 депутата.

Так, згідно з рішенням, КМДА і КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» доручено внести зміни або припинити дію інвестиційного договору від 2013 року пробудівництво багатофункціонального об'єкта на Поштовій площі в рамках проекту реконструкції транспортної розв'язки.

Відзначено, що протягом 7 днів КМДА звернеться до ТОВ «Хенсфорд Україна» з письмовою пропозицією про внесення змін або припинення дії інвестдоговору за угодою сторін. Рішенням передбачено, що в разі відмови інвестора внести зміни до договору, організатором конкурсу протягом 40 днів з дня прийняття цього рішення має бути вжито організаційно-правових заходів щодо розірвання інвестиційного договору в односторонньому порядку з урахуванням процедури, передбаченої інвестдоговором.

Рішенням не виключено звернення влади міста до суду для розірвання договору із забудовником в разі невиконання рішення Київради і відмови інвестора вносити зміни до проекту.