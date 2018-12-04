У Зайцевої намагаються анулювати докази у справі про криваву ДТП в Харкові

Захист фігурантки аварії вказує на "численні порушення" інструкцій, які нібито були при огляді Зайцевої лікарем-наркологом.

Захист фігурантки жахливої ДТП у Харкові вважає неприпустимими доказами у справі про аварію акт медичного огляду Олени Зайцевої лікарем-наркологом та висновок за підсумками цього огляду.

Про це захисниця Зайцевої Юлія Козир заявила на черговому засіданні у справі сьогодні, 4 грудня, в ході розгляду клопотання захисника Геннадія Дронова Сергія Перепелиці, передає "Медіапорт".

Захист фігурантки аварії вказує на "численні порушення" інструкцій при огляді Зайцевої лікарем-наркологом. Доказом цього, за словами Козир, є свідчення Зайцевої та відеозаписи з камер патрульних.

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Вона просить відмовити у задоволенні клопотання Перепелиці про призначення комплексної судово-психологічної та судово-медичної експертизи. Проти задоволення клопотання виступив прокурор.

"Органом досудового розслідування питання перебування Зайцевої під дією наркотичних або інших одурманюючих засобів досліджений у повному обсязі, в зв'язку з чим клопотання захисника Перепелиці задоволенню не підлягає. При цьому у зв'язку з неможливістю встановлення кількісного визначення кодеїну й фенобарбіталу в зразках сечі та крові Зайцевої призначення амбулаторної судово-медичної психіатричної експертизи є недоцільним, оскільки судово-медичні експерти не зможуть оцінити вплив знайдених речовин на дії обвинуваченої та стан, в якому вона перебувала. Також експертиза, яку просить призначити захисник Перепелиця, не впливає на обсяг обвинувачення Зайцевої, тим більше, й Дронова. Зазначене клопотання взагалі не стосується підзахисного Дронова та направлене на затягування судового розгляду", - заявив прокурор Ігор Омельченко.

Представник потерпілих Лариса Матвєєва нагадала, що на засіданні 12 березня вона запитала у Зайцевої, чи є у неї будь-які зауваження до проведення огляду у лікаря-нарколога. Зайцева жодних зауважень не висловлювала. Зауважень не було і в патрульних, зазначила Матвєєва. Крім того, питання допустимості доказів має вирішуватися суддею при винесенні рішення, заявила представник потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.