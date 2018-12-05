Українські військові врятували миротворця ООН, який понад два тижні виживав у джунглях Конго (фото)

Екіпаж українського військового вертольоту забезпечив евакуацію бійця до військового шпиталю в місті Гома.

Українські військові пілоти врятували у Демократичній Республіці Конго миротворця ООН з контингенту Республіки Малаві, який втратив зв’язок зі своїм підрозділом та опинився самотнім серед джунглів.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що місія ООН зі стабілізації в ДР Конго спільно із Збройними силами країни проводить широкомасштабну операцію проти незаконного збройного формування в регіоні Північне Ківу, який є зоною відповідальності також і українського національного контингенту.

«В ході одного з бойових зіткнень миротворець з контингенту Республіки Малаві втратив зв’язок із своїм підрозділом і в результаті чого опинився самотнім серед джунглів. Пошуково-рятувальні операції не давали результатів через надзвичайно щільну рослинність та складні погодні умови протягом 16 діб. На щастя, даний військовослужбовець не вдався до паніки, зберіг самоконтроль і зумів вийти на відкриту місцевість, де його було виявлено та оперативно евакуйовано екіпажем українського військового вертольоту», - повідомили в Міноборони.

Зазначається, що малавійцеві вдалось самотужки вижити протягом 16 діб серед джунглів завдяки підготовці, отриманій в його рідній країні, а також тренінгам, проведеним персоналом Місії безпосередньо в ДР Конго.

Серйозних проблем зі зі здоров’ям у бійця не виявлено, його життю наразі нічого не загрожує.

«Українські військовослужбовці 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, разом з медичним персоналом Південно-Африканської Республіки забезпечили екстрену медичну евакуацію миротворця до військового шпиталю в місті Гома. В подальшому, йому належить пройти повне медичне обстеження, проте на разі можна сказати, що його життю нічого не загрожує», - зазначили в міністерстві.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що близький до президента РФ олігарх Євген Пригожин, якого називають «кухарем Путіна», зо допомогою найманців і політичних консультантів пропонує послуги по забезпеченню безпеки, підготовці зброї й послуг з організації виборчих кампаній в десяти африканських країнах.