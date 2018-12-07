В Україні вводять нові правила маркування продуктів: що і коли зміниться (відео)

Відповідний закон ухвалено, але ще не підписано.

В Україні будуть по-новому маркувати продукти харчування.

Народні депутати ухвалили відповідний закон і пояснили: саме за такими правилами етикетки штампують в Європі, йдеться в сюжеті ТСН.

В ухваленому законі такі нововведення:

- Для літер на етикетках визначили розмір. Букви стануть більшими відсотків на 10%;

- На етикетці обов'язково будуть писати, чи розморожувався продукт;

- Окремим шрифтом або кольором позначать складові, які можуть викликати алергію;

- У заморожених товарів будуть вказувати не тільки загальну масу продукту, а ще й масу льоду в ньому.

Крім того, за новим законом товари на вагу, які розкладені на прилавках, також мають бути промарковані - вказується інформація, скільки після розкриття упаковки продукт може зберігатися. Якщо такої інформації немає, або ж маркування незрозуміле, можна скаржитися і за це покарають.

"Неналежне маркування або фальсифікація маркування – це від 5 до 12-15 мінімальних зарплат", - зазначає експерт.

До того ж продукцію з неправильними етикетками вилучать з ринку. Товар змусять перемаркувати.

Через нову обгортку товар може подорожчати, однак експерти кажуть, що подорожчання буде незначним.

Нові етикетки на товарах український споживач побачить ще не скоро. Закон набере чинності після опублікування. Почне діяти через півроку. А продукцією, виробленою до цього, можна спокійно торгувати ще три роки.