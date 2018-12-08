В'ятрович опублікував провокативне зображення Йоди у вишиванці і кашкеті з тризубом

В'ятрович показав зображення героя світу "Зоряних війн" майстра Йоди, вдягненого у вишиванку та з кашкетом із зображенням гербу України.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович опублікував неоднозначний і провокативний пост у своєму Facebook.

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Так, він помістив на своїй сторінці зображення героя світу "Зоряних війн" майстра Йоди, вдягненого у вишиванку та з кашкетом із зображенням гербу України. Також внизу написано: "Гойдатиме вітер ноги твої москаль якщо ти".

При цьому свій "шедевр" він оформив не менш своєрідним підписом.

"Істину знає Йода провідник", - написав В'ятрович.