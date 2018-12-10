У столичному Головпоштамті відкрили резиденцію Святого Миколая (фото, відео)

Образ Миколая осучаснили, одягнувши на нього капелюх, шарф і мотоциклетні окуляри.

У будівлі Головпоштамту в Києві відкрили резиденцію Святого Миколая.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На відкриття резиденції прийшли школярі – учні 2-Б класу, яких попросили пояснити, чим Святий Миколай відрізняється від Діда Мороза.

«Святий Миколай він трішки в голубенькому, а Дід Мороз у червоному», «Миколай приносить подарунки тільки хорошим дітям, а Дід Мороз приносить всім», «Святий Миколай нам під подушку кладе подарунки, а Дід Мороз – під ялинку», - висловлювали свої думки діти.

Цікаво, що образ Миколая осучаснили, одягнувши на нього капелюх, шарф і мотоциклетні окуляри. Вони начебто мають захищати очі від снігу і вітру під час їзди на санчатах. Діти з радістю нашіптували Миколаєві на вухо подарункові ідеї.

Резиденція у Головпоштамті працюватиме до кінця свят.