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У столичному Головпоштамті відкрили резиденцію Святого Миколая (фото, відео)

20:06, 10 грудня 2018
Суспільство
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скріншот

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На відкриття резиденції прийшли школярі – учні 2-Б класу, яких попросили пояснити, чим Святий Миколай відрізняється від Діда Мороза.

«Святий Миколай він трішки в голубенькому, а Дід Мороз у червоному», «Миколай приносить подарунки тільки хорошим дітям, а Дід Мороз приносить всім», «Святий Миколай нам під подушку кладе подарунки, а Дід Мороз – під ялинку», - висловлювали свої думки діти.

Цікаво, що образ Миколая осучаснили, одягнувши на нього капелюх, шарф і мотоциклетні окуляри. Вони начебто мають захищати очі від снігу і вітру під час їзди на санчатах. Діти з радістю нашіптували Миколаєві на вухо подарункові ідеї.

Резиденція у Головпоштамті працюватиме до кінця свят.

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Теги: #Київ#Святий Миколай