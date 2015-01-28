Генштаб створив інтернет-сторінку з питань мобілізації

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав виконуючий обов'язки спікера Генштабу Владислав Селезньов. "З кожною новою хвилею мобілізації все більше з'являється різного роду чуток, які не відповідають дійсності", - сказав він.

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"Щоб кожен громадянин нашої країни мав можливість поставити свої запитання стосовно мобілізації, прес-служба Генерального штабу ЗС України створила сторінку на сервісі питань і відповідей", - написав речник Генштабу.

Користувачі можуть поставити свої запитання і стежити за відповідями Генштабу за цією адресою: http://new.spring.me/#!/user/mobilization/timeline/responses.

Як повідомляв УНІАН, мобілізація в цьому році проходитиме в три етапи і триватиме з січня по серпень.