Салат «Олів'є»: 5 рецептів головної страви новорічного столу
Салат «Олів'є» протягом десятиліть є головною стравою новорічного столу, ставши його невід'ємною частиною.
УНІАН зібрав кращі рецепти легендарного салату на будь-який смак і гаманець.
Олів'є класичний або «радянський»
Цей рецепт «Олів'є» з'явився саме в часи СРСР. У нього входять інгредієнти, які можна було знайти на прилавках магазинів тих часів, які не відрізнялися великим вибором.
Інгредієнти:
• картопля - 4-5 штук
• морква - 2 великі або 3 середні
• консервований горошок – 1 банка
• ковбаса «Докторська» - 300-400 г
• солоні або мариновані огірки – 4-5 штук
• яйця – 6 штук
• цибуля – 1 штука
• зелень
• майонез.
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1.Картоплю і моркву зварити «в мундирах». Зварити яйця.
2. Тим часом ковбасу і огірки нарізати дрібними кубиками.
3. Готові овочі та яйця почистити та також нарізати кубиками.
4. Дрібно нарізати цибулю.
5. Всі інгредієнти змішати, додати горошок і заправити майонезом.
6. Прикрасити зеленню.
Рецепт класичного Олів'є з ковбасою – відео приготування
Відео Жора Круглий
Олів'є оригінальний: рецепт Люсьєна Олів'є XIX століття
Цей рецепт по кишені не кожному, проте саме таким повинен бути справжній «Олів'є». Творець рецепта Люсьєн Олів'є приховував його аж до самої смерті в 1883 році. Оригінальний рецепт «Олів'є» вперше був опублікований в 1894 році в журналі «Наша їжа».
Інгредієнти:
• рябчик - 300 г
• телячий язик відварний - 300 г
• ракові шийки – 100 г
• маринований огірок – кілька маленьких
• свіжий огірок - 1 штука
• варені яйця - 4 штуки
• сирі яйця – 3 штуки
• каперси - за смаком
• оливкова олія - 300 мл
• червона ікра - за смаком
• свіже листя шпинату - за смаком
• розмарин - за смаком
• чебрець - за смаком
• сіль
• гірчиця столова ложка
• винний оцет - чайна ложка
• мелений чорний перець.
1. Замаринувати м'ясо рябчиків в оливковій олії з додаванням солі, чебрецю, розмарину і чорного перцю.
2. Загорнути м'ясо у пергамент і запікати 4 години при температурі 140.
3. Варені яйця, огірки (мариновані і свіжі), відварний язик нарізати дрібними кубиками.
4. Для соусу змішати гірчицю, оцет, 3 жовтки, сіль і перець, поступово вливаючи оливкову олію. Додати каперси.
5. Готове м'ясо рябчиків остудити і нарізати кубиками.
6. Всі інгредієнти змішати і заправити соусом.
7. Наверх викласти відварені ракові шийки і червону ікру.
Рецепт справжнього Олів'є – відео приготування
Рецепт дієтичного Олів'є
В останні декілька років тема здорового способу життя і правильного харчування стала дуже популярною в наших краях. Тому ми підготували рецепт Олів'є, який не зашкодить вашій фігурі.
Інгредієнти:
• куряче філе – 2 штуки
• свіжий огірок – 1 великий або 2 менших
• мариновані огірки - 2 маленьких
• заморожений горошок – 300 г
• морква – одна велика
• яйця – 4 штуки
• нежирна сметана або йогурт
• французька гірчиця
• сіль.
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1. Відварити куряче філе, моркву і яйця.
2. Заморожений горошок кілька хвилин проварити в підсоленому окропі.
3. Яйця ( 2 цілих і 2 білка), філе, моркву і огірки порізати кубиками.
4. Сметану або йогурт змішати з гірчицею в пропорції ¼.
5. Нарізані інгредієнтизмішати з горошком, посолити і заправити соусом.
Рецепт дієтичного Олів'є з куркою – відео приготування
Олів'є вегетаріанський
В останні роки все частіше можна зустріти людей, які відмовляються від вживання в їжу м'яса. Для таких людей підійде рецепт Олів'є з креветками.
Інгредієнти:
• авокадо – 1 штука
• свіжий огірок – 2 штуки
• креветки (варені або консервовані) – 200 г
• яйця – 4 штуки
• апельсин – 1 штука
• морква – 1 штука
• консервований горошок – 200 г
• майонез.
1. Яйця і моркву відварити.
2. Нарізати огірки, авокадо, моркву і яйця кубиками.
3. Дрібно нарізати креветки.
4. Додати горошок, посолити і заправити майонезом.
5. Зверху прикрасити салат очищеною м'якоттю апельсина.
Вегетаріанський Олів'є – відео приготування
Веганський рецепт Олів'є
На відміну від вегетаріанців, які не їдять м'ясо, вегани повністю відмовляються від продуктів тваринного походження, включаючи молочні продукти і яйця. Але і для таких людей є особливий рецепт «Олів'є».
Інгредієнти:
• картопля – 4-5 штук
• морква – 1 велика
• печериці – 500 г
• консервований горошок – 1 банка
• солоні або мариновані огірки – 4-5 штук
• тофу – 200 г
• борошно – 1 склянка
• сік половини лимона
• рослинне масло – 150 г
• гірчиця – 1 столова ложка
• цукор – 2 столових ложки
• сіль
• вода – 3 склянки
1. Картоплю і моркву відварити. Печериці відварити або посмажити, попередньо дрібно нарізавши.
2. Огірки, тофу й варені овочі нарізати невеликими кубиками.
3. Для приготування пісного майонезу необхідно змішати воду з борошном, уникаючи появи грудочок. Потім отриману суміш довести до кипіння, щоб вона загусла.
4. Окремо змішати рослинну олію, гірчицю, лимонний сік, сіль і цукор. Добре збити блендером.
5. Не припиняючи збивати, повільно влити борошняну суміш.
6. Всі інгредієнти перемішати і заправити пісним майонезом.
Рецепт веганского Олів'є – відео приготування
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