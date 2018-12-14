Салат «Олів'є»: 5 рецептів головної страви новорічного столу

УНІАН зібрав кращі рецепти - від класичного до веганського.

Салат «Олів'є» протягом десятиліть є головною стравою новорічного столу, ставши його невід'ємною частиною.

УНІАН зібрав кращі рецепти легендарного салату на будь-який смак і гаманець.

Олів'є класичний або «радянський»

Цей рецепт «Олів'є» з'явився саме в часи СРСР. У нього входять інгредієнти, які можна було знайти на прилавках магазинів тих часів, які не відрізнялися великим вибором.

Інгредієнти:

• картопля - 4-5 штук

• морква - 2 великі або 3 середні

• консервований горошок – 1 банка

• ковбаса «Докторська» - 300-400 г

• солоні або мариновані огірки – 4-5 штук

• яйця – 6 штук

• цибуля – 1 штука

• зелень

• майонез.

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1.Картоплю і моркву зварити «в мундирах». Зварити яйця.

2. Тим часом ковбасу і огірки нарізати дрібними кубиками.

3. Готові овочі та яйця почистити та також нарізати кубиками.

4. Дрібно нарізати цибулю.

5. Всі інгредієнти змішати, додати горошок і заправити майонезом.

6. Прикрасити зеленню.

Рецепт класичного Олів'є з ковбасою – відео приготування

Відео Жора Круглий

Олів'є оригінальний: рецепт Люсьєна Олів'є XIX століття

Цей рецепт по кишені не кожному, проте саме таким повинен бути справжній «Олів'є». Творець рецепта Люсьєн Олів'є приховував його аж до самої смерті в 1883 році. Оригінальний рецепт «Олів'є» вперше був опублікований в 1894 році в журналі «Наша їжа».

Інгредієнти:

• рябчик - 300 г

• телячий язик відварний - 300 г

• ракові шийки – 100 г

• маринований огірок – кілька маленьких

• свіжий огірок - 1 штука

• варені яйця - 4 штуки

• сирі яйця – 3 штуки

• каперси - за смаком

• оливкова олія - 300 мл

• червона ікра - за смаком

• свіже листя шпинату - за смаком

• розмарин - за смаком

• чебрець - за смаком

• сіль

• гірчиця столова ложка

• винний оцет - чайна ложка

• мелений чорний перець.

1. Замаринувати м'ясо рябчиків в оливковій олії з додаванням солі, чебрецю, розмарину і чорного перцю.

2. Загорнути м'ясо у пергамент і запікати 4 години при температурі 140.

3. Варені яйця, огірки (мариновані і свіжі), відварний язик нарізати дрібними кубиками.

4. Для соусу змішати гірчицю, оцет, 3 жовтки, сіль і перець, поступово вливаючи оливкову олію. Додати каперси.

5. Готове м'ясо рябчиків остудити і нарізати кубиками.

6. Всі інгредієнти змішати і заправити соусом.

7. Наверх викласти відварені ракові шийки і червону ікру.

Рецепт справжнього Олів'є – відео приготування

Відео Onliner Belarus

Рецепт дієтичного Олів'є

В останні декілька років тема здорового способу життя і правильного харчування стала дуже популярною в наших краях. Тому ми підготували рецепт Олів'є, який не зашкодить вашій фігурі.

Інгредієнти:

• куряче філе – 2 штуки

• свіжий огірок – 1 великий або 2 менших

• мариновані огірки - 2 маленьких

• заморожений горошок – 300 г

• морква – одна велика

• яйця – 4 штуки

• нежирна сметана або йогурт

• французька гірчиця

• сіль.

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1. Відварити куряче філе, моркву і яйця.

2. Заморожений горошок кілька хвилин проварити в підсоленому окропі.

3. Яйця ( 2 цілих і 2 білка), філе, моркву і огірки порізати кубиками.

4. Сметану або йогурт змішати з гірчицею в пропорції ¼.

5. Нарізані інгредієнтизмішати з горошком, посолити і заправити соусом.

Рецепт дієтичного Олів'є з куркою – відео приготування

Відео Workout

Олів'є вегетаріанський

В останні роки все частіше можна зустріти людей, які відмовляються від вживання в їжу м'яса. Для таких людей підійде рецепт Олів'є з креветками.

Інгредієнти:

• авокадо – 1 штука

• свіжий огірок – 2 штуки

• креветки (варені або консервовані) – 200 г

• яйця – 4 штуки

• апельсин – 1 штука

• морква – 1 штука

• консервований горошок – 200 г

• майонез.

1. Яйця і моркву відварити.

2. Нарізати огірки, авокадо, моркву і яйця кубиками.

3. Дрібно нарізати креветки.

4. Додати горошок, посолити і заправити майонезом.

5. Зверху прикрасити салат очищеною м'якоттю апельсина.

Вегетаріанський Олів'є – відео приготування

Відео CTVBY

Веганський рецепт Олів'є

На відміну від вегетаріанців, які не їдять м'ясо, вегани повністю відмовляються від продуктів тваринного походження, включаючи молочні продукти і яйця. Але і для таких людей є особливий рецепт «Олів'є».

Інгредієнти:

• картопля – 4-5 штук

• морква – 1 велика

• печериці – 500 г

• консервований горошок – 1 банка

• солоні або мариновані огірки – 4-5 штук

• тофу – 200 г

• борошно – 1 склянка

• сік половини лимона

• рослинне масло – 150 г

• гірчиця – 1 столова ложка

• цукор – 2 столових ложки

• сіль

• вода – 3 склянки

1. Картоплю і моркву відварити. Печериці відварити або посмажити, попередньо дрібно нарізавши.

2. Огірки, тофу й варені овочі нарізати невеликими кубиками.

3. Для приготування пісного майонезу необхідно змішати воду з борошном, уникаючи появи грудочок. Потім отриману суміш довести до кипіння, щоб вона загусла.

4. Окремо змішати рослинну олію, гірчицю, лимонний сік, сіль і цукор. Добре збити блендером.

5. Не припиняючи збивати, повільно влити борошняну суміш.

6. Всі інгредієнти перемішати і заправити пісним майонезом.

Рецепт веганского Олів'є – відео приготування

Відео Володимир Маліч

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