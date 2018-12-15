Об’єднавчий собор українських православних церков розпочався з півторагодинним запізненням (фото, відео)

Перед початком Собору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія.

Об'єднавчий собор у Софії Київській розпочався із затримкою на півтори години. Про причини затримки достеменно не відомо.

Про це йдеться у спецвипуску "ТСН".

Після того, як президент України Петро Порошенко зайшов на територію Софійського собору, зі сцени офіційно повідомили про початок Об'єднавчого собору.

У деяких ЗМІ була інформація, що затримка була спричинена очікуванням архієреїв Московського патріархату. Оскільки екзархи вважали, що на собор прийдуть усі, хто підписався під листом-запрошенням патріарха Варфоломія, а таких було 10 архієреїв з УПЦ МП.

Щоправда, чим все закінчилося, поки не відомо, адже на вході у всіх учасників собору забрали мобільні телефони, аби дотриматися конфіденційності.

Водночас, речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко опублікував фото з Об'єднавчого собору, на якому мають обрати предстоятеля Помісної Української православної церкви.

Як видно з фото, у президії Собору сидять глава української держави Порошенко, патріарх Української церкви Київського патріархату Філарет. Посередині - екзарх Вселенського патріархату Емануїл Кальський.

А ось константинопольського патріарха Варфоломія, фейк про присутність якого сколихнув Мережу, все ж немає.

Довідка УНІАН. 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

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Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, проходить сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі у Києві в закритому для преси форматі.