ГПУ відновила розслідування можливої підробки підпису на документах під час продажу «Інтера»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генпрокурор Віталій Ярема.

«Так, ми дійсно сьогодні відновили провадження. Прокуратура Києва проводить розслідування. Призначені експертизи, тому що там була деяка неясність», - сказав Ярема.

Читайте такожНацрада покарає "Інтер" попередженням і перевіркою

Водночас ЗМІ раніше повідомляли, що Генеральна прокуратура України за зверненням народного депутата із «Блоку Петра Порошенка» Сергія Лещенка починає кримінальне провадження щодо можливої підробки підпису Ігоря Плужникова під час відчуження телеканалу «Інтер». Про це Лещенко повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідь ГПУ на його депутатське звернення.

«Мова йде про фальсифікації, які передували консолідації пакета у розмірі 61% для продажу «Інтера». У 2009-му Хорошковському як першому заступнику голови СБУ вдалося поховати цю справу. Подивимося, як нова Генпрокуратура пройде це випробування», - написав Лещенко.

Читайте такожПитання "Інтера" розглянуть 15 січня за участі РНБО та СБУ

Довідка УНІАН. Колишній власник «Інтера» Плужников, який володів 71% акцій телеканалу, помер 22 червня 2005 року у німецькій лікарні від гострого інфекційного гепатиту у віці 46 років.

Незабаром після цього його вдова продала 61% компанії першому заступнику голови Служби безпеки України Валерію Хорошковському.

Народний депутат від БЮТ Володимир Пилипенко заявив, що є дані про те, що передача прав власності на телеканал здійснено незаконним шляхом.

У квітні 2009 року міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявляв, що у міліції не виключають, що нотаріально засвідчена копія доручення на передачу права власності телеканалу «Інтер» від імені Плужникова в частині його підпису і прізвища фальсифікована.

У липні 2009 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» підтвердила встановлений експертизою факт фальсифікації підписів Плужникова на документах про відчуження акцій телеканалу «Інтер».

Як повідомив голова ТСК ВР Андрій Портнов, ТСК встановила, що матеріали експертиз у цій справі суперечать один одному, заяви працівників Генеральної прокуратури не відображають реальних обставин справи.

Крім того, за його словами, під час засідання ТСК було підтверджено, що справа про банкрутство одного з найбільших акціонерів «Інтера» - асоціації «Діловий світ» - фальсифікована.

За словами депутата, ТСК прийняла рішення вимагати від Генпрокуратури звернутися з позовом до суду з приводу обставин фальсифікації справи про банкрутство найбільшого акціонера «Інтера» - асоціації «Діловий світ», яка володіла 51% акцій телеканалу.

Нагадаємо, 1 січня, УНІАН повідомляв, що, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова питання позбавлення "Інтера" ліцензії має бути розглянуто невідкладно.

«У новорічну ніч, коли вся нація відчувала єднання, телеканал «Інтер» традиційно діяв проти Української держави, транслюючи концерт тих людей, які знущалися над нашою країною, підтримуючи терористів і вітаючи захоплення Криму і Донбасу», - сказав секретар РНБО.