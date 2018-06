American Councils і Kings Colleges проведуть у Києві презентацію американських освітніх програм

10 лютого 2015 у Києві відбудеться презентація освітніх програм у США. Американські спеціалісти в галузі освіти розкажуть про умови вступу до коледжів, вищих навчальних закладів США, навчання на коротких програмах, про мовні курси, підготовку до університетів, а також можливості отримання стипендій і грантів.

Презентація пройде в рамках Британсько-Американських Освітніх Днів в Україні та буде складатися з двох частин:

«П'ять кроків на шляху до навчання в США» (Five Steps to Study in the U.S.), презентація American Councils in Ukraine.

«Прямуйте за Вашою американською мрією» (Follow Your Dream to the USA), презентація Kings Colleges, США. Лектор: Ерік Фурштейн (Eric Fuerstein), регіональний директор Kings Colleges.

Час і місце проведення презентації:

10 лютого 2015, початок о 16:00;

Лекційний простір освітньої організації «Культурний Проект» – «Освітня станція 31В1», вул. Пушкінська, 31-В-1.

Презентація «Прямуйте за Вашою американською мрією. Follow Your Dream to the USA» буде корисною всім, хто цікавиться можливістю отримання освіти в США. Лектор докладно розповість про умови вступу до вищих навчальних закладів США, навчання на коротких програмах, можливості переведення в американський виш для українських студентів, а також стипендії.

Програми та навчальні заклади, про які буде розказано на презентації Follow Your Dream to the USA:

літні курси англійської мови для школярів і студентів молодших курсів вишів (Лос-Анджелес, Малібу, Нью-Йорк, Бостон);

бакалавріат і магістерські програми (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Каліфорнія);

підготовка до вступу до університету (Canisus College – Нью-Йорк, Pine Manor College – Бостон, Marymount College – Каліфорнія);

вступ до провідних університетів США (зокрема, City University of New York, State University of New York Albany, State University of New York Geneseo, Emory University, Rutgers-Camden, Texas A & M International University, University of North Carolina Wilmington, Washington State University, University of California Berkley, UCLA, University of Southern California, California State University, Pepperdine University);

фінансування навчання в США, стипендії.

Реєстрація на презентацію освітніх програм у США:

Тел.: (044) 578 0033

e-mail: uk@donstream.com.ua

Абітурієнти, які мають необхідний рівень знання англійської мови, зможуть пройти вступну співбесіду з регіональним директором Kings Colleges Еріком Фурштейном. Після успішного проходження співбесіди та написання письмового тесту з англійської мови абітурієнти будуть зараховані до Kings Colleges і можуть отримати часткову стипендію на навчання.

Kings Colleges:

Kings Colleges – це розгалужена мережа коледжів, шкіл та літніх кампусів у США і Великій Британії, тут пропонується широкий вибір освітніх програм для різного віку та потреб, від дитячих літніх таборів до складних академічних програм для іноземних абітурієнтів.

Коледжі Kings мають тісні партнерські відносини з кращими університетами США і Великої Британії, до яких для випускників Kings Colleges гарантоване прямезарахування без вступних іспитів.

Талановитим студентам у Kings Colleges надаються стипендії.

Британсько-Американські Освітні Дні відбудуться з 10 по 14 лютого в Києві.

Мета Британсько-Американських Освітніх Днів – надати українцям можливість дізнатися про освітні програми різної спрямованості з вуст представників провідних спеціально відібраних навчальних закладів США, Великої Британії, а також інших країн ЄС.

Організатором Британсько-Американських Освітніх Днів є Oxbridge Futures Education у партнерстві з «Культурним Проектом».

Oxbridge Futures Education – бренд, у рамках якого перспективним студентам з України та інших країн надаються консалтингові послуги по закордонних освітніх програмах. Представник провідних навчальних закладів світу: університетів, коледжів, мовних шкіл, шкіл-пансіонів.

www.oxbridgefutures.org

Освітня організація «Культурний Проект» – це альтернативна гуманітарна освіта для дорослих.

Освітні програми з такою назвою проходять вже понад п’ять років поспіль – однак формат організації суттєво змінився з моменту її заснування. Від одноразових циклів лекцій у сфері сучасного мистецтва Культурний Проект спочатку еволюціонував в регулярні об’ємні курси з історії мистецтва, а з 2014 року запущено лекторії з «вільних мистецтв», а саме: літератури, філософії, історії, музики. Головна мета такого підходу – дати системні й ґрунтовні гуманітарні знання, які формують цілісну картину культурного процесу.

Культурний Проект має досвід роботи як з українськими, так і закордонними експертами, серед яких: Франсуаза Барб-Галь, Анатолій Осмоловський, Дмитро Гутов, Пітер Грінуей, Віктор Марущенко, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Ярослав Грицак.

У 2014 році в «Культурного Проекту» з’явився власний лекційний простір на вул. Пушкінській – «Освітня Станція 31В1».

www.culturalproject.org