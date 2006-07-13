Тимошенко: лідери G8 повинні затвердити стандарти енергоугод

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що керівники країн “Великої вісімки” повинні затвердити стандарти енергетичних угод.

Про це йдеться в статті Ю.ТИМОШЕНКО в американському виданні "The Wall Street Journal", переданій УНІАН прес-службою блоку.

“Лідери G8 повинні затвердити стандарти енергетичних угод, що вимагають відкритих і прозорих контрактів, що відповідають кращим нормам ділової практики. Це допоможе послабити глобальну міць лідерів, які розігрують енергетичну карту з метою досягнення чисто політичних цілей”, йдеться в статті

Ю.ТИМОШЕНКО висловлює думку, що використання непрозорих ділових посередників, таких як РосУкрЕнерго, зіграло центральну роль у сумнівній газовій угоді між Україною і Росією.

Вона переконана, що подібні дії знижують довіру інвесторів і стають серйозним тягарем для країн, таких як Україна, що намагаються відірватися від корупції і неефективності минулого.

В статті підкреслюється, що “енергетична безпека для всієї Європи вимагає визнання того, що зв`язаність наших систем постачань і транспортування робить нас взаємозалежними”.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, в даному питанні може бути корисний формальний енергетичний альянс споживачів і постачальників.

“У якості більш довгострокового рішення, інституціоналізація Енергетичного альянсу - можливо, під заступництвом енергетичної хартії - формалізує ці відносини і залучить його членів до багатостороннього форуму, коли один із членів зіштовхнеться з перебоєм енергетичних постачань через природні або політичні причини. Будуть засновані формальне членство, протокол переговорів і/або арбітраж. Метою буде те, щоб жодна країна не залишилася на самоті, зіштовхнувшись із проблемою, що впливає на усіх”, йдеться в статті

“Механізми, подібні цьому, існують у всіх інших політичних, економічних і військових потенційно уразливих сферах - так чому б не створити його в сфері енергії?”, запитує Ю.ТИМОШЕНКО.

Самміт «Великої вісімки » (G8) відбудеться 15-17 липня в Санкт-Петербурзі.