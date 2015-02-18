Нова влада неефективно розслідує порушення прав євромайданівців - Amnesty International

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала директор представництва Amnesty International в Україні Тетяна Мазур під час брифінгу, присвяченого презентації доповіді про відсутність розслідувань порушень прав людини під час Євромайдану.

Вона висловила переконання, що нова влада неефективно та неналежно розслідує порушення прав мирних учасників протесту.

“Притягнення усіх винних до відповідальності - як тих, хто давав злочинні накази, так і тих, хто застосовував незаконну силу щодо мирних учасників протесту, - мало би бути першочерговим завданням для тих, хто отримав владу внаслідок перемоги Революції гідності. Це мало би бути справою честі для них”, - додала Мазур.

Читайте такожНБУ вводить в обіг кольорові монети, присвячені Євромайдану і Революції Гідності (фото)

Вона зауважила, що через рік після Євромайдану справедливість для жертв міліцейського свавілля залишається недосяжною та примарною.

У своїй доповіді, як зауважила Мазур, правозахисники задокументували та відстежують суть розслідувань лише кількох справ, але вони “не відрізняються від сотень інших”.

“На даний момент потерпілі не знають, коли і чи взагалі коли-небудь усі відповідальні за скоєння злочинів під час Євромайдану будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності”, - сказала Мазур.

За її словами, недоліки та помилки розслідувань, які мали місце після закінчення Євромайдану, знову викрили прогалини в системі.

“Вони довели її нездатність забезпечити ретельне, оперативне та ефективне розслідування зловживань з боку працівників правоохоронних органів”, - зазначила вона і наголосила також на спротиві самої системи, недостатній кількості ресурсів, кваліфікації та конкуренції повноважень.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на території Нацакадемії СБУ відкрили меморіальний знак на честь героїв Небесної сотні.