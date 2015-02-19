Рада розгляне законопроект про реабілітацію поранених військових

Про це секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив за підсумками засідання, поінформували у прес-службі РНБО.

«Багато поранених сьогодні повертається з фронту, тому обов’язок держави – забезпечити їх лікування і реабілітацію», - зазначив він.

За словами Турчинова, РНБО розглянуло це питання, і до Верховної Ради буде внесено законопроект щодо оздоровчих закладів, зокрема, санаторіїв, пансіонатів, що залишились у спадок від Радянського Союзу.

Читайте такожТурчинов: Україна повинна бути готовою відбивати агресію«Це питання вже кілька разів порушувалось у Верховній Раді, але я переконаний, що за сьогоднішніх умов парламент ухвалить це рішення, і всі оздоровчі заклади, що належать профспілкам, діятимуть для оздоровлення і реабілітації військових, які постраждали під час виконання свого обов’язку», - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Турчинов зазначив, що законодавство про правовий режим воєнного стану має бути змінене.