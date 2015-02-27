У ВР зареєстрували законопроект, що дозволяє відкупитися від мобілізації

Як повідомляється на сайті ВР, автором відповідної законодавчої ініціативи (№2251) є народний депутат Семен Семенченко («Самопоміч»).

На даний час текст законопроекту відсутній на сайті парламенту.

Водночас як повідомили УНІАН у прес-службі Семенченка, цей законопроект «покликаний запровадити нову підставу відстрочки від мобілізації – сплата спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час мобілізації. Скориставшись такою підставою відстрочки, особи, які не принесли б значної користі в бою, зможуть легально (без використання нині діючих корупційних схем) сплатити визначену за формулою суму і бути звільнені від мобілізації”.

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При цьому автор законопроекту зазначає, що кошти, акумульовані зі спеціального збору, зможуть бути використані виключно на допомогу військовослужбовцям та їх сім’ям, на закупівлю, ремонт, модернізацію військової техніки тощо.

”Законопроект покликаний покращити фінансування військових формувань України та підвищити ступінь моральної готовності до участі у бойових діях особового складу військових формувань”, - відзначає прес-служба Семенченка.

Також підкреслюється, що реалізація закону призведе до збільшення дохідної частини державного бюджету. Зокрема, дохід від реалізації цього закону може становити 1 364 769 600 грн, зазначали в прес-службі.