Суддя Царевич заявила про відвід другого судді та вимагає визначення підсудності Вищим спецсудом

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час розгляду відводу судді Олександра Олійника.

Розгляд даного питання вів суддя Юрій Ковбаса.

Царевич вимагала у судді пред'явити їй права та обов'язки як заявника про відвід, заявивши, що вона перебуває у статусі громадянина України.

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«Підозру мені пред'явлено не належним чином. Надано пам'ятку про права та обов'язки підозрюваного, і не надано права особи, яка заявила про відвід як заявника», - сказала Царевич, яка особисто вела свій захист.

Після цього вона заявила відвід другого судді і вимагає розгляду клопотання щодо визначення її підсудності у Вищому спеціалізованому суді України.

Вона вважає, що до вирішення питання щодо її підсудності Вінницький міський суд не має права розглядати клопотання про застосування їй запобіжного заходу.

Вона також поставила під сумнів кваліфікацію та організацію роботу Вінницького міського суду.

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«Пам'ятки про процесуальні права та обов'язки не готові — це багато про що свідчить — організація роботи суду та кваліфікація», - заявила Царевич.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінницькому міському суді почалося засідання у справі судді Печерського райсуду Києва Царевич. Розпочав розгляд суддя Вінницького міськсуду Олександр Олійник.

4 березня Верховна Рада України дала згоду на затримання та арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва - Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюють у тому, що вони винесли свідомо неправосудні постанови у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану та в інших справах. Таким чином, за даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні минулого року.

Ухвалене рішення, що клопотання слідчих столичної прокуратури про обрання запобіжного заходу Царевич і Кицюку розгляне Вінницький міський суд.

Прокурор Києва Сергій Юлдашев пояснив причину обрання запобіжного заходу для двох одіозних суддів за межами Києва суддівською «корпоративною етикою» в районних судах столиці. Він також зазначив, що генеральний прокурор має право визначити будь-який орган досудового розслідування, якщо для цього є підстави.