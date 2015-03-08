Прикордонники при перевірці автобуса виявили партію військової амуніції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, під час перевірки рейсового автобуса марки Mercedes, який прямував з Києва у Донецьк прикордонним нарядом було виявлено понад 50 магазинів до АК-74 та пістолета-кулемета Шпагіна (ППШ), нарізний ствол, бронежилет, 83 оперативні кобури до пістолета Макарова, а також значну кількість камуфльованого одягу і взуття.

Читайте такожПрикордонники перехопили 58 вантажівок з харчами для бойовиківВ ході опитування водія і представників однієї з кур'єрських служб, які займалися перевезенням даного багажу стало відомо, що посилку повинна була отримати в місті Донецьк особа на прізвище Татамыр. Згідно накладної, даний вантаж проходив нібито як особисті речі, йдеться у повідомленні.

Затримані речі вилучили. Проводяться перевірки.