Завтра в Україні сонце і південний вітер прогріють повітря до +15

Вдень потеплішає до 10-15 градусів, у південній частині та на заході місцями +5+10 градусів. Нічна температура повітря становитиме 0+6 градусів. Скрізь в Україні буде переважно сухо і сонячно, погоду визначатиме антициклон, лише ввечері на півдні місцями можливий дощ, передає «Оpogode».

У західній частині - ясно і сонячно. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 9-14, на крайньому заході місцями 5-9 градусів тепла.

У північних областях переважатиме ясна тепла погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

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У південній частині переважно без опадів, лише ввечері у Криму, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 градусів тепла, а прибережній зоні місцями 4-9 градусів тепла.

У Києві завтра ясно і тепло. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 12-14 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.