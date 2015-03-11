Бойовики планували штурмувати Дніпропетровську ОДА - командир полку "Дніпро-1"

Бійці полку «Дніпро-1» запобігли теракту в Дніпропетровську.

Про це повідомив командир полку «Дніпро-1», народний депутат від «Народного фронту» Юрій Береза у Facebook.

«Сьогодні бійці полку "Дніпро-1" попередили теракт, який планувався у Дніпропетровську. З метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки у місті, терористи мали на меті штурм Дніпропетровської ОДА», - зазначив він.

За словами депутата, оперативна група полку "Дніпро-1" вилучила 20 гранат РГД-5 та РГН, а також гранат Ф-1, радіус ураження від яких - 250 метрів.

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Крім того, за його словами «у машині були гранати "Терен" сльозогінної дії. Також вилучено 40 пляшок для коктейлю "Молотова", разом з інгредієнтами (бензин, машинне масло і пенопласт); черенки для лопат, щити, шоломи та інші засоби активної оборони».

Як зазначив Береза, у разі використання даних засобів могла постраждати велика кількість мирного населення.

«Даний арсенал міг використовуватися для успішного штурму будь-якого адміністративного приміщення. Завдяки оперативним діям бійців полку ‪«Дніпро-1»‬, подібний розвиток подій вдалося попередити, врятувавши тим самим людські життя та спокій у регіоні», - резюмував він.