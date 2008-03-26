Україні підкинули проблем

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) повідомило, що фінансовий сектор України знаходиться на останньому місці серед країн, що розвиваються, Європи і СНД, за якістю кредитного портфеля - показник потенційних проблемних активів українських банків складає 75%. Експерти вважають, що реальні суми проблемних кредитів банків ще не досягли критичного рівня, але заява S&P може понизити можливості банків по залученню інвестицій і змусить їх посилити умови кредитування, пише "Коммерсантъ-Україна".

S&P вчора розповсюдило в ЗМІ повідомлення, в якому висловило стурбованість "двозначними цифрами зростання витрат бюджету і ознаками `перегріву` української економіки". У S&P заявляють, що однією з причин "негативного" прогнозу рейтингу України є рішення уряду Юлії Тимошенко про часткове повернення населенню внесків Ощадбанку СРСР, які становлять 24% ВВП, що свідчить "про тенденцію до посилення витрат, пов`язаною з електоральним циклом". "У країні розкручується спіраль `зарплата-ціни`, яка з високою ймовірністю відіб`ється на економічній стабільності і довгострокових перспективах зростання", - відзначає S&P.

З урахуванням збільшення зовнішнього боргу фінансового сектора України до $28 млрд агентство "турбує значний ризик рефінансування зобов`язань української банківської системи". Банки погасять в 2008 році $11,5 млрд, з яких тільки $4,6 млрд, - кредитні лінії материнських банків. "Але решта зобов`язань має бути рефінансована, хоча обстановка на ринку продовжує ускладнюватися", - йдеться в повідомленні S&P.

При цьому S&P підрахувало, що за якістю кредитного портфеля фінансовий сектор України разом з Грузією займає останнє місце в СНД і країнах Європи, що розвиваються. "Її (України) показник потенційних проблемних активів складає 75%", - заявляє агентство. За словами замдиректора паризького офісу S&P Катерини Трофімової, основним показником ризику є "гіпотетичний рівень валових проблемних активів у фінансовій системі в рамках реалістичного сценарію економічної рецесії". "Проблемні активи включають прострочені позики, реструктуровані активи (при зміні первинних умов кредиту), реалізовані застави нерухомості та інших активів, стягнуті для повернення позикової заборгованості, а також проблемні активи, передані в управління спеціальним юридичним особам", - пояснила пані Трофімова.

Банкіри здивовані використанням такої методики розрахунку проблемної заборгованості, вважаючи її перебільшеною. "Портфель прострочених кредитів української банківської системи кращий за казахську, молдавську або азербайджанську", - упевнений радник передправління Укргазбанку Олександр Охріменко. Хоча об`єм реальних проблемних кредитів перевищує офіційну статистику (за даними НБУ, на 1 березня 2008 року - 1,41%), їх частка поки знаходиться в допустимих межах. "Проблемні кредити в українських банках доходять до 3-5% портфеля і лише у одного з банків досягають 30%, - розповів заступник генерального директора з питань досліджень і розвитку агентства `Кредит-Рейтинг` Григорій Перерва.- Але ми не бачимо той залишок по кредиту, по якому виникла заборгованість".

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський вважає, що S&P включило в об`єм проблемних активів ті компоненти банківського балансу, які в Україні проблемними не вважаються. "Криза, з якою зіткнулися світові фінансові інститути на ринку нерухомості, показала, що проблеми виникають не на порожньому місці, - говорить експерт.- Тому S&P, перенісши американський досвід кризи ринку subprime в Україну, виявив величезний потенційний ризик". "З розвитком будь-якого ринку відбувається його насичення і починаються проблеми з оплатою кредитів. Різко зростає число неплатників, банки різною мірою починають переживати труднощі. Це може спричинити вибух кредитного пузира. Ніхто не візьметься відповісти, чи дійшли ми до цієї критичної межі і чи чекати неприємностей", - відзначає він.

Після заяви S&P зовнішні позики для українських емітентів можуть стати ще менш доступними, упевнені експерти. "Коли в країні підвищуються ризики, консервативніші інвестори починають йти або не приходять", - пояснює Ігор Бураковський. Це примусить банки понизити об`єми кредитування, темпи зростання якого в лютому сповільнилися. "Банки посилять контроль над видачею кредитів і повинні будуть забезпечити їх високу якість", - упевнений Григорій Перерва.