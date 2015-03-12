Судді Смик і Вовк заявляють про тиск прокуратури на Печерський райсуд та Окружний адмінсуд

Голова Печерського райсуду Києва Світлана Смик та голова Окружного адміністративного суду столиці Павло Вовк заявляють про тиск на ці суди з боку прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Смик і Вовк заявили на засіданні Ради суддів.

Зокрема Вовк заявив, що прокуратура безпідставно відкрила кримінальні провадження проти суддів адмінсуду за статтями 364 (ч.1) (зловживання владою або службовим становищем) та 366 (ч.1) (службове підроблення) Кримінального кодексу, а також прокурори безпідставно звинувачують суддів Окружного адмінсуду у внесенні недостовірної інформації в судові рішення.

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Крім того, Вовк вважає, що обшук, проведений прокуратурою у приміщенні суду, вилучення особистих комп'ютерів суддів, є тиск на суддів.

Також він заявив, що жодних судових рішень судді. перебуваючи за кордоном, не ухвалювали, як про це говорить прокуратура.

Своєю чергою Смик зазначила, що судді Печерського суду звернулися до Ради суддів із заявою про тиск на цей суд з боку прокуратури. Вона стверджує, що дії Генеральної прокуратури унеможливлюють нормальну роботу суду.

Також вона заявила, що необхідно скликати позачерговий З'їзд суддів, щоб розглянути ситуацію з тиском ГПУ на суди.

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