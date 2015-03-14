У центрі Донецька танк бойовиків роздавив легковий автомобіль (відео)

У центрі Донецька танк роздавив легковий автомобіль.

Про це повідомляє сайт міста Донецька «62.ua».

«Сьогодні вранці на вул. Артема, в районі ТРЦ "Грін-плаза", промчали п'ять броньованих машин, одна з яких в'їхала в легковий автомобіль», - повідомляє сайт з посиланням на очевидців.

Ситуацію також обговорюють у соцмережах.

"Легковик їхній же, він перекривав дорогу в якийсь поворот. На місці валяються ампули протишокові і є кров", - пишуть жителі Донецька. "Я сьогодні бачив, як везли на евакуаторові роздавлену іномарку, приблизно о 10:15", "на Артема мчали 5 танків або бтр/бмп (джерело не розбирається) і один роздавив легковик", - повідомляють очевидці.

За даними видання "ОстроВ", постраждалих у важкому стані забрала машина "швидкої допомоги".