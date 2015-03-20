У Дніпропетровську область стягують сили Нацгвардії через можливі заворушення в регіоні

Як повідомляють джерела ТСН.ua, такі заходи вживаються у зв'язку з можливими заворушеннями на території регіону через інформацію про ймовірну відставку глави облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

Крім того, є інформація про те, що під час переговорів "нормандської четвірки" у Мінську минулого місяця президент Росії Володимир Путін вимагав відставки Коломойського. На даний час ТСН.ua перевіряє цю інформацію.

Нагадаємо, 19 березня, від виконання обов'язків був відсторонений глава правління "Укртранснафти" Олександр Лазорко. При цьому ввечері цього ж дня в офісі "Укртранснафти" завершилося засідання, на якому обговорювалася законність зміни керівника компанії. За словами Ігоря Коломойського, жодних рішень Кабмін, Адміністрація президента або інші органи влади не ухвалювали щодо зміни керівника "Укртранснафти".

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"Документи з'ясували, що нема завдання на голосування від Кабміну, нема завдання на голосування від НАК "Нафтогаз", взагалі немає ніяких документів. Під виглядом міліції була якась не зрозуміла приватна охоронна структура. Вони увірвалися, розбили скло, травмували людей, комусь зламали руку. Зараз вони зникли. Ми відновили конституційний порядок, а тепер будемо діяти згідно чинного законодавства. Повернеться прем'єр, повернеться голова НАК "Нафтогаз", захочуть змінити директора — будь ласка, але в установленому законом порядку. Тільки Лазорку спочатку треба подякувати, а потім нагородити. Тому що він врятував 600 тисяч тонн нафти, яка могла дістатися сепаратистам", - сказав Ігор Коломойський.