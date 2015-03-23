Запорізька 23 окрема бригада поповнилась 80 добровольцями

«Сьогодні 80 добровольців склали присягу на вірність українському народові. Наголошую – добровольців. Це приклад для всієї країни, і ми вами дуже пишаємося. Ви – кращі сини запорізької землі. Обіцяю, поки ви будете нести службу, ми будемо працювати день і ніч для того, щоб забезпечити вас і країну всім необхідним. Слава Україні!» – сказав Валентин Резніченко, виступаючи перед бійцями.

Керівник регіону запевнив, що з боку влади буде зроблено все необхідне, аби допомагати військовим захищати країну.

Командир бригади, полковник Андрій Каргаєв повідомив, що всього під час четвертої хвилі мобілізації в бригаду потрапить понад 800 новобранців.

«Їх основна місія – виконання завдання у зоні АТО та несення служби в Запорізькій області на блокпостах та на особливо важливих об'єктах. Всі перевірені щодо стану здоров'я, немає раніше засуджених, багато хлопців мають вищу освіту», – розповів командир бригади.