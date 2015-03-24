Бійці АТО хочуть створити колективне господарство й екопоселення на колишній землі Царьова

Ділянки бійцям дадуть на полях, які самочинно обробляла агрофірма колишнього регіонала Олега Царьова, пише Радіо Свобода з посиланням на представників обласної влади.

У суді представники Держземагентства довели, що в останні 5 років сільгосппідприємство обробляло ці гектари незаконно, без будь-яких документів на оренду.

Рішенням Господарського суду області від листопада минулого року всі 200 гектарів повернуті в державний резерв і тепер можуть бути розподілені між бійцями-учасниками АТО.

Право на безкоштовне отримання землі сільгосппризначення має кожен учасник АТО. Але самотужки, без власної техніки обробити таку ділянку проблематично. Інша справа – господарювати разом, кажуть бойові побратими. Сергій Рудик, командир роти 20-го окремого мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, за місяць очікує на демобілізацію. За освітою інженер-механік, у мирному житті він був фермером. Каже, знає, з якого боку підступитися до землі, за плечима 8 років фермерського господарювання.

Читайте такожСин Царьова судиться з переселенцями зі сходу за будинок"Знаю, чим займатись і як, що робити з землею. Плануємо великий проект з будівництвом житлових будинків, з розвитком птахівництва, тваринництва й рослинництва. Грошей, напевно, багато треба буде вкласти. Але я не перший рік в бізнесі. Напрацювання є", – розповів Рудик.

Бійці кажуть: перспективним напрямком вважають, зокрема, розвиток тепличного господарства. Хочуть не виснажувати землю соняшником чи ріпаком, а вирощувати на ній екологічно чисту городину на продаж. Мріють також про створення поблизу екопоселення колишніх військових.

Утім, зараз це лише наміри, конкретного бізнес-плану поки немає. Кажуть, спершу треба пройти всі необхідні процедури й отримати на руки документи власників. Вже тоді, а це буде приблизно за 3-4 місяці, можна буде думати й про майбутній врожай.

Однак у селі, де має втілюватись у життя ініціатива бійців АТО, до неї ставляться з певними пересторогами. Сільський голова Степового Юрій Світличний підрахував: якби ці 200 гектарів й надалі обробляла сільгоспфірма, до місцевої скарбниці потрапляло б понад 100 тисяч гривень земельного податку щороку. Бійці ж АТО матимуть пільги і сплачуватимуть порівняно невеликі суми – 17 гривень з гектара землі.

«Для бюджету буде, звичайно, мінус. Але ми будемо раді. У нас село – молоді мало, так що будемо раді бійцям», – каже сільський голова Юрій Світличний.