У складі останнього "гумконвою" РФ було 20 бензовозів - ОБСЄ

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на дані ОБСЄ.

"Серед транспорту, що зайшов на територію України близько 7:00, було 55 вантажних автомобiлiв, 20 бензовозiв, 2 машин супроводу й 4 допомiжних машини", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, транспортнi засоби перевіряли російські прикордонники й митники. За даними спостерігачів, на мiсцi були присутнi 6 українських прикордонникiв i 3 митники. Вони здійснювали візуальний огляд вантажівок ззовні.

Вiдповiдно до звiту, о 16:07 всi автомобiлi повернулися на територiю Росiї.

Як повідомляв УНІАН, 21-ий російський так званий "гумконвой", що вторгся на Донбас, містить пально-мастильні матеріали та літературу невстановленого змісту.



