Начальників управлінь охорони водних ресурсів двох областей затримали, коли вони ділили хабар

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, зловмисники були затримані під час спецоперації Управління СБУ Запорізькій області та обласної прокуратури 28 березня.

Вони були затримані на місці злочину: у момент поділу 100 тис. грн - суми, яку отримали від жителя Донецької області за неперешкоджання виділенню у користування водних об'єктів на території Запорізької області і невтручання у діяльність підприємця надалі.

Читайте такожУ Львові затримали ректора-хабарника: вилучили понад 2 мільйони гривень і понад 5 кілограмів золотаВ УСБУ Запорізької області дану інформацію підтвердили, зазначивши, що затримані залишаються під вартою у порядку ст. 208 КПК України. Їх дії кваліфіковано як скоєння злочинів, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Проводиться досудове розслідування.