Начальників управлінь охорони водних ресурсів двох областей затримали, коли вони ділили хабар

13:47, 29 березня 2015
Суспільство
3875 0

Начальників управлінь охорони, використання і відновлення водних біоресурсів та регулювання риболовецької діяльності Запорізької та Донецької областей затримано під час отримання хабара.

Операцію проводила СБУ спільно з прокуратурою / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, зловмисники були затримані під час спецоперації Управління СБУ Запорізькій області та обласної прокуратури 28 березня.

Вони були затримані на місці злочину: у момент поділу 100 тис. грн - суми, яку отримали від жителя Донецької області за неперешкоджання виділенню у користування водних об'єктів на території Запорізької області і невтручання у діяльність підприємця надалі.

Читайте такожУ Львові затримали ректора-хабарника: вилучили понад 2 мільйони гривень і понад 5 кілограмів золотаВ УСБУ Запорізької області дану інформацію підтвердили, зазначивши, що затримані залишаються під вартою у порядку ст. 208 КПК України. Їх дії кваліфіковано як скоєння злочинів, передбачених ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою).

Проводиться досудове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter