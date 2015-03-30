У ВООЗ вирішили не забороняти електронні сигарети

За результатами 16-ої Світової конференції Всесвітньої організації охорони здоров’я «Тютюн або здоров’я» експерти ВООЗ заявили, що треба зберегти можливість використання електронних сигарет для зниження рівня тютюнопаління.

"Необхідні подальші наукові дослідження (впливу електронних сигарет на здоров’я населення), але, тим не менш, не треба зачиняти двері для використання електронних сигарет як потенційного інструменту скорочення рівня паління", – повідомляє офіційний сайт конференції.

"Електронні сигарети можуть стати механізмом, який дозволить людям кинути палити", – заявив на конференції директор програм Tobacco Free Initiative Всесвітньої організації охорони здоров’я Арманд Перуджа.

Співробітник Центру Онасіса з кардіологічної хірургії (Афіни, Греція) Константінос Фарсалінос презентував дослідження щодо використання електронних сигарет в США та країнах Європи, яке охоплювало понад 19 500 осіб.

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"Дослідження показало, що 81% респондентів кинули палити за допомогою електронних сигарет. При цьому значна частина відмовилася від паління звичайний тютюнових виробів вже протягом першого місяця використання електронних сигарет", – розповів Константінос Фарсалінос.

За словами грецького дослідника, «якщо хоча б 3% курців переключаться на електронні сигарети, можна буде врятувати понад 2 млн. людських життів протягом наступних 20 років».

У свою чергу, дослідження вчених Жана-Франсуа Еттера (Інститут глобального здоров’я, Університет Женеви, Швейцарія) і Томаса Айзенберга (Центр дослідження тютюнових виробів, Віргінський університет співдружності, США) показало, що рівень залежності і звикання споживачів електронних сигарет є нижчим, ніж у споживачів деяких альтернативних інструментів боротьби з палінням – наприклад, жувальної гумки із вмістом нікотину.

"Електронні сигарети – це не найбільш сильно діючий спосіб доставки нікотину в кров людини, яка їх використовує. Ніхто не говорить, що електронні сигарети на 100% безпечні. Але вони набагато безпечніші за звичайні сигарети. Котре лихо менше – те й обирають. Тому не треба запроваджувати занадто жорстке регулювання для електронних сигарет та нікотинових вапоризаторів", – впевнений Жан-Франсуа Еттер.

Конференція Всесвітньої організації охорони здоров’я «Тютюн або здоров’я» відбувається раз на три роки і вважається одним із наймасштабніших міжнародних форумів у сфері боротьби з тютюном. Учасники – представники ВООЗ, відомі політичні, громадські діячі. Цього року конференція проходила в Абу-Дабі (ОАЕ) з 17 по 21 березня 2015 р.