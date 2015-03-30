Українці зібрали понад 155 тисяч гривень для зйомок документального фільму про життя Джемілєва

Українці пожертвували понад 100 тисяч гривень для зйомок документального фільму про Мустафу Джемилєва, повідомляє прес-служба волонтерського проекту КримSOS. Проект підтримали 248 благодійників, завдяки яким усього було зібрано 155 300 гривень, передає Новое время.

За словами керівників організації, зібрані кошти будуть використані на покриття витрат на першому етапі виробництва фільму - на оплату роботи команди, забезпечення експедиційних подорожей, написання сценарію і перші зйомки в кількох країнах світу, а також на оплату прав на використання архівних матеріалів.

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"У цьому фільмі ми спробуємо показати глядачеві не політика, а велику особистість, з її слабостями, подвигами, захопленнями і страхами. Фільм буде будуватися на дослідженні історій з життя Мустафи Джемілєва. Художній прийом дозволить глядачеві пережити ключові моменти долі Мустафи і його очима подивитися, як на радянське минуле, так і на сучасну Україну та світ", - повідомляють організатори.