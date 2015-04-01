ЄС назвав "грубим порушенням права на свободу слова" закриття кримськотатарських ЗМІ
В Євросоюзі назвали "кричущим порушенням права на свободу слова" закриття кримськотатарських ЗМІ і закликали негайно відновити мовлення в Криму телеканалу ATR.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну заяву прес-секретаря високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні поширено сьогодні.
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У заяві наголошується, що після обшуків приміщень кримськотатарського телеканалу ATR і нападів на журналістів припинилося мовлення цього каналу.
"Повідомляється, що і інші кримськотатарські ЗМІ також були змушені закритися. Це кричуще порушення права на свободу слова і є частиною більш широкої картини переслідування і залякування кримськотатарської спільноти", - йдеться в заяві.
Представник Федеріки Могеріні підкреслив: "Ми закликаємо до негайного відновлення права на мовлення ATR і до повної поваги основних прав і свобод всіх жителів Криму".
Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації в "Роскомнагляд", але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", інтернет-видання "15 хвилин".