ЄС назвав "грубим порушенням права на свободу слова" закриття кримськотатарських ЗМІ

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну заяву прес-секретаря високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні поширено сьогодні.

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У заяві наголошується, що після обшуків приміщень кримськотатарського телеканалу ATR і нападів на журналістів припинилося мовлення цього каналу.

"Повідомляється, що і інші кримськотатарські ЗМІ також були змушені закритися. Це кричуще порушення права на свободу слова і є частиною більш широкої картини переслідування і залякування кримськотатарської спільноти", - йдеться в заяві.

Представник Федеріки Могеріні підкреслив: "Ми закликаємо до негайного відновлення права на мовлення ATR і до повної поваги основних прав і свобод всіх жителів Криму".

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації в "Роскомнагляд", але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", інтернет-видання "15 хвилин".