У Києві міліціонери "кришували" публічні будинки, отримуючи щомісяця близько $350 тисяч - МВС

У Києві розкрита схема, згідно з якою співробітники міліції організували «кришування» мережі підпільних публічних будинків і салонів.

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив у Facebook.

«Службою внутрішньої безпеки МВС повністю викрита злочинна схема - з якої очевидно: співробітники департаменту ДБЗТЛ (Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми) в Києві не тільки не боролися з проституцією та борделями, а навпаки - створили і систематизували кришування мережі підпільних публічних будинків і салонів. Ці брудні співробітники міліції налагодили грошовий потік в свої кишені - з проституції, кришуючи від "наїзду" борделі, займаючись організацією сутенерства, координуючи систему інтернет-сайтів з надання платних інтим-послуг», - пише Аваков.

Він зазначає, що над розкриттям схеми робота велася близько трьох місяців. «Задокументовано десятки учасників, сутенерів, "клієнтів". Обсяг щомісячних "доходів від повій" для керівництва київського управління УБЗТЛ оцінюється оперативниками близько 350 тисяч дол.

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Вирішили більше не чекати - провели оперативні затримання, обшуки», - повідомив міністр.

За словами Авакова, нарівні з оперативними матеріалами спостережень, вилучені докази, гроші, книги обліку, електронні та інтернет файли, свідчення сутенерів і власників притонів - повністю викривають всіх учасників злочинної схеми.

«Затримано заст. нач відділу по місту Києву - підполковника Дмитра Ольховика. Зам начальника Київського УБТЗЛ підполковник Слюсар - зник, оголошено в розшук. Затримані і дають свідчення ще 4 учасники групи. Більш ніж до 30 учасників схеми застосовані різні ступені слідчо-адміністративних процедур з боку ВБ, слідства, прокуратури. Слідчі дії тривають», - зазначив міністр.

Він повідомляє, що своїм наказом сьогодні звільнив з посади начальника департаменту (ДБТЗЛ), а свідчення в рамках кримінальної справи стосовно нього перевіряються.

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Наказом міністра також звільнений з посади начальник Київського міського управління УБТЗЛ Ярослав Жук - міру реагування щодо нього в рамках розслідування оберуть слідчі, додав Аваков.

Він також повідомляє, що завтра на спеціальному засіданні Кабміну будуть винесені на затвердження та направлення до парламенту 4 «ключових законів реформи: «Про органи внутрішніх справ», «Про Національну поліцію», «Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України», а також «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».