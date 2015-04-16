Невістку Калашнікова пограбували біля будинку

04:01, 16 квітня 2015
Суспільство
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Близько опівночі на місці вбивства члена Партії регіонів, колишнього народного депутата України Олега Калашнікова сталася крадіжка

ТСН

Про це нформує кореспондент ТСН

У дружини сина загиблого Вадима просто із рук вирвали сумку.

Жінка бігла за грабіжником і кричала "Віддай сумку!". Щоправда, це не допомогло і грабіжника ніхто не зупинив. 

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