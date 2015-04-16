Невістку Калашнікова пограбували біля будинку

Близько опівночі на місці вбивства члена Партії регіонів, колишнього народного депутата України Олега Калашнікова сталася крадіжка

Про це нформує кореспондент ТСН. У дружини сина загиблого Вадима просто із рук вирвали сумку. Жінка бігла за грабіжником і кричала "Віддай сумку!". Щоправда, це не допомогло і грабіжника ніхто не зупинив. Читайте такожДрузі просили Калашнікова покинути Україну

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