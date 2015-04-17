Американські десантники будуть вчити українських військових азам першої меддопомоги та оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Американські військовослужбовці є інструкторами, вони мають величезний бойовий досвід і вони будуть навчати наших військових додатковим навичкам, які можуть знадобитися у прямих бойових зіткненнях», - зазначив він.

Загалом, за словами Лисенка навчання стосуватимуться організації оборони, дії в складі підрозділів та «поодинокій підготовці».

«Також це комплексне навчання з організації надання медичної допомоги, реагування на обстріли, виявлення позицій бойовиків та таке інше. Це допомога методична, яка має на меті допомогти нашим воїнам поповнити досвід бойових дій, це не означає, що вони привезли якусь зброю українським військовим», - додав речник АТО.

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Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джеффрі Пайєтт заявив, що сьогодні в Україну прибули десантники 173-ї бригади армії США

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що 20 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні розпочнуться спільні навчання-тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США у складі 290 американських десантників та бойових підрозділів Нацгвардії.

За його словами, тренінги відбуватимуться за участю 900 бійців Нацгвардії.

"Три потоки з 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання", - пояснив міністр.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії "Азов", "Батальйон ім. Кульчицького", "Ягуар", "Омега" та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці.

"Після завершення навчань у розпорядження підрозділів Нацгвардії, які пройшли навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв'язку", - додав Аваков.