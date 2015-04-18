СБУ й міліція Харкова з 20 квітня переходять на посилений режим роботи

У Харкові Харкові працівники Служби безпеки України і міліція переходять на посилений режим роботи з 20 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це під час наради з питань підготовки до 70-річчя Перемоги над нацизмом в Європі, Дня пам'яті та примирення та Дня Перемоги сказав начальник Управління СБУ в Харківській області Олександр Пивовар.

«Управління СБУ в Харківській області розпочало роботу ще напередодні великодніх свят. Ви чули, що йде спецоперація, знешкоджено 13 людей з величезним арсеналом зброї, все це готувалося до травневих свят. З 20 квітня СБУ переходить на посилений режим роботи, кількість працюючих в області оперативних груп збільшиться», - наголосив Пивовар.

Читайте такожМіліція в Харкові відкрила справу за фактом повалення двох пам'ятників ЛенінуУ свою чергу начальник ГУ МВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв відзначив, що міліція також буде працювати в посиленому режимі. «Зараз ми розглядаємо питання про притягнення в святкові дні додаткового особового складу з інших регіонів, зокрема, з центральної та західної України. Крім того, повернуться і спецпідрозділи міліції, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції», - сказав Дмитрієв.