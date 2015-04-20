Кримські ветерани-татари просять Путіна відновити ATR

"Вимушене припинення мовлення кримськотатарських ЗМІ стало для нас, як і для всього кримськотатарського народу, великим ударом. Ми не знаємо, як відповідати нашим онукам і правнукам на питання, кому могли заважати телебачення і радіо кримськотатарською мовою", – наголошується у зверненні, передає "Крим. Реалії".

У листі зазначається, що з початку 1990-х років кримські татари відроджували свою мову, культуру і традиції.

"Так, майже 10 років тому були створені перші та єдині в світі телеканал ATR і радіо "Мейдан", а згодом і дитячий телеканал "Ляле" рідною кримськотатарською мовою. Ці кримськотатарські ЗМІ часто і гідно розповідали про героїзм радянського народу, що переміг фашизм, про мужність, проявлену, в тому числі і кримськими татарами в лавах Червоної армії. Завдяки телесюжетам і радіоефірам, присвяченим тематиці Великої Вітчизняної війни, молоде покоління кримських татар виховувалося в патріотичному дусі", – написали ветерани.

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Під зверненням поставили підписи голова Республіканської громадської організації кримських татар, інвалід війни 1 групи Наріман Казенбаш, ветеран 25 Чапаєвської дивізії Шефіка Абібуллаєва, учасник оборони Севастополя Абляміт Ібраїмов, гвардії полковник, інвалід війни 1 групи Решат Садретдінов, учасник Сталінградської битви Рустем Меметов, учасник бойових дій, інвалід війни 1 групи Усеїн Фахрі, учасник бойових дій у складі 51 армії Едіє Бурнашева, учасник оборони Севастополя, інвалід війни 1 групи Хатідже Іслямова, партизан Криму, учасник бойових дій Наріман Меметов, в'язень фашистських таборів Різа Ібрагімов, інвалід війни 1 групи Амза Мамутов.

Нагадаємо, на півостроваі закрили кримськотатарський канал ATR.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що Держдума виділила кошти на створення нового телеканалу, де зможуть працювати лише ті журналісти, які підтримують приєднання півострова до Російської Федерації.