У Львові за два дні у нову патрульну поліцію зареєструвалися дві тисячі кандидатів

У Львові з 20 квітня у нову патрульну поліцію зареєструвалося 2 тисячі кандидатів.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Ми плануємо взяти на службу в поліцію вісімсот осіб. Це повинні бути громадяни віком від 21 до 35 років, освіта та служба в армії значення не мають. Ці люди повинні бути не судимими, морально стійкими, здоровими, повинні мати фізичну підготовку. Після цього тести, далі ми перевіримо їх по базі МВС та направимо на навчання», - розповів заступник начальника головного управління МВС України у Львівській області Сергій Зюбаненко.

Читайте такожАваков заявив, що перехідний період у роботі МВС триватиме близько півроку

Він зазначив, що навчання буде інтенсивним і включатиме правову підготовку майбутніх поліцейських, а також психологічну та фізичну підготовку. Далі – іспити.

«Як показує досвід міста Києва, практично усі, хто був допущений до навчання, склали іспити. Але й ті, хто їх не склав, все одно залишаються в резерві і по мірі необхідності, ми звертатимемось до цих громадян з пропозиціями служити в поліції», - зазначив Зюбаненко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня розпочався набір кандидатів на навчання до новостворюваних підрозділів патрульної служби міст Львова та Одеси. Конкурсний набір триватиме до 13 травня 2015 року.