Аваков запевняє, що правоохоронці відстежуватимуть в Інтернеті заклики до дестабілізації ситуації
Правоохоронці відстежуватимуть в Інтернеті заклики до дестабілізації ситуації в Україні, зокрема під час травневих свят.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
Міністр сказав: "Здійснюється постійний моніторинг соціальних мереж з метою виявлення закликів радикально налаштованих організацій та громадян до участі в них".
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Як підкреслив Аваков, у разі надходження такої інформації "з організаторами проводяться зустрічі з метою недопущення протиправних дій".
Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України припинила функціонування низки інтернет-сайтів, що використовувались для проведення акцій інформаційної агресії з боку РФ, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.