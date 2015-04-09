Для демобілізованих бійців АТО термін реєстрації для участі в ЗНО продовжено до 20 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

«Вони повертаються. Багато з них має проблему з тим, що потрібно змінити фах, навчатись. Для них ми продовжили термін реєстрації до 20 травня, і якщо їх буде достатня кількість, ми проведемо ще одну додаткову сесію для них. Тобто, якщо людина хоче, ми створимо умови, щоб вона пройшла ЗНО», - сказав Лікарчук і додав, що реєстрацію для тих абітурієнтів, які проживають у Криму та в зоні проведення АТО, продовжено до 20 квітня.

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Він нагадав, що, відповідно до плану, перше тестування з української мови та літератури відбудеться 24 квітня, і в ньому візьмуть участь 290 тис. абітурієнтів.

«Буде півтори тисячі пунктів тестування, у яких будуть працювати 19,5 тис. аудиторій. Такий величезний і масовий захід в історії України буде проводитися вперше. Найголовніше те, що 24 квітня тест з української мови будуть складати не лише ті, хто хоче стати студентом, а всі випускники загальноосвітніх шкіл, незалежно від того, хочуть вони стати студентамми чи ні. Ми отримаємо дуже цікаві результати про якість знань з української мови всіх випускників 11-х класів», - сказав директор УЦОЯО і нагадав, що цього року державна підсумкова атестація з української мови для випускників 11-х класів відбудеться у формі ЗНО.

Лікарчук зазначив, що є непоодинокими випадки, коли учні відмовляються складати державну підсумкову атестацію. «Вони згодні навіть пожертвувати атестатом про загальну середню освіту. Очевидно, мають такий рівень знань, що вирішують його не демонструвати», - сказав він.