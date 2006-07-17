Україна всіляко підтримує прагнення Росії вступити до СОТ

Україна всіляко підтримуватиме прагнення Росії вступити в Світову організацію торгівлі (СОТ).

Про це інформаційному агентству „Бі-Бі-Сі” заявив міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК, повідомили УНІАН в прес-службі Мінекономіки.

Разом з тим, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що його найменше цікавить черговість вступу в організацію двох держав.

«Мене найменше цікавить, коли Росія вступить у СОТ. Але мене цікавить, щоб Росія була членом Світової організації торгівлі, і ми всіляко підтримуємо її зусилля на цьому шляху”, – сказав він.

Міністр економіки в чергове підкреслив, що в разі відсутності прогресу в переговорах щодо вступу в СОТ з Киргизстаном, Україна скористається своїм правом і проситиме більшість у робочій групі СОТ проголосувати за вступ України, без урахування думки Бішкека.

«Ми не відмовляємося від переговорного процесу з Киргизстаном, але він повинен бути виключно конструктивним. Якщо ж він не носитиме чітких ознак конструктивізму, Україна скористається своїм правом просити більшість в робочій групі СОТ проголосувати за вступ України у СОТ без Киргизстану”, – зазначив А. ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, в ході недавнього саміту G8, що проходив в Санкт-Петербурзі 15-16 липня, Російська Федерація і США не змогли домовитися щодо вступу Росії в СОТ. Сторони не досягли компромісу в питаннях умов доступу на російський ринок фінансових послуг, доступу на сільськогосподарський ринок, застосування ветеринарних заходів, щодо рівня імпортних мит на авіатехніку і захисту прав інтелектуальної власності.

У червні в ході чергового засідання робочої групи щодо вступу України в СОТ, що проходило в Женеві, Киргизія висунула вимогу знизити імпортні мита на аграрну продукцію. При цьому Киргизія погодилася винести за рамки переговорів питання про виплату боргу Україною у розмірі 27 млн. дол.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ в СОТ були розпочаті в 1997 році.

В даний час Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем. 31 травня ц.р. в Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору щодо взаємного доступу на ринки товарів і послуг в рамках вступу України в СОТ.

Світова організація торгівлі, яка замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що почалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входять 150 держав. Останнім, в грудні 2005 року, в СОТ увійшло Королівство Тонга.