У Харкові розпочався набір співробітників у нову патрульну службу

У Харкові розпочався набір бажаючих вступити до лав нової патрульної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про початок набору оголосив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час презентації реформи МВС у Харкові.

“Ми набираємо 800 осіб для міста Харкова, але ми хочемо бачити конкурс, ми хочемо обрати найкращих”, - сказав Аваков.

За його словами, прийом заявок буде продовжуватися протягом трьох тижнів, після чого зараховані особи будуть проходити співбесіди, тести на навчання під керівництвом українських та закордонних тренерів.

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Аваков наголосив, що нові патрульні отримають нову зброю, форму та обладнання. Мінімальний рівень зарплати працівників нових підрозділів становитиме 8-10 тис. грн.

Міністр підкреслив, що нові патрульні підрозділи міліції з'являться на харківських вулицях через три місяці.

Він додав, що протягом року в Харкові буде ліквідовано Державтоінспекцію, їй на заміну також прийде патрульна поліція.

“Для мене справа честі, щоб у Харкові новий поліцейський загін був одним із кращих”, - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ почало створення нової патрульної служби замість ДАІ. Набір претендентів на службу в патрульну поліцію Києва тривав з 19 січня до 6 лютого 2015 р. Для патрульної служби в Києві планується набрати близько 2 тис. співробітників, які отримуватимуть зарплату в середньому 6-8 тис. грн.

20 квітня розпочався набір кандидатів на навчання до новостворюваних підрозділів патрульної служби міст Львова та Одеси. Конкурсний набір триватиме до 13 травня 2015 року.

Довідка УНІАН. Реформа МВС України розрахована на два роки, проходитиме вона в 2015-2016 роках. У цей період буде прийнята нова законодавча база, яка регламентує діяльність міністерства. Також будуть проведені функціональні та інституційні перетворення МВС. На реалізацію поставлених цілей буде використано кілька каналів фінансування. Значну частину коштів буде виділено з бюджету країни, також планується підключити іноземні інвестиції та пошук технологічної допомоги, яку нададуть західні держави.