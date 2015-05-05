Національний музей історії України ініціює збір артефактів депортації кримських татар у 1944 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, депортація та облаштування кримських татар у місцях виселення тривалий час замовчувались і офіційно не визнавалися, й у фондах Національного музею історії України практично немає матеріалів з цієї тематики.

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На даний момент у музеї зберігалась колекція, присвячена поверненню кримських татар до України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років.

10 травня Національний музеї історії України представить зібрані впродовж місяця силами активістів та громадян експонати виставки-інсталяції, які переважно є відсканованими копіями існуючих фотоматеріалів, надісланих на адресу музею від жителів окупованого Криму. На сьогодні зібрано близько 100 фотографій.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров говорить, що в окупований Крим повернувся режим, подібний до того, що був за Сталіна.