З боку ДСНС в операції по евакуації українців з Непалу проколів не було - Шкіряк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

На запитання про деталь для літака, яку необхідно було надіслати з України для ремонту, Шкіряк відповів, що її надіслали одразу, але вона довго проходила митний контроль, а після її встановлення на літак виявилося, що вона не зовсім відповідає необхідним нормам.

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"Для мене дико читати, коли нас звинувачують у тому, що літак не вилітає. Я вам даю гарантію, що якби сценарій, запропонований нами..., був здійснений, тоді б я, напевно, мав усі повноваження відповідати за цей процес, бо це б лягало на наші плечі. В даній ситуації це, насправді, компетенція Міноборони", - сказав Шкіряк.

За його словами, він, "при всій повазі до Міноборони, не буде цапом-відбувайлом". Як вважає Шкіряк, невдачі, які сталися, мають "одну-єдину причину". "Несправність літака і несвоєчасна можливість вилетіти за нашими громадянами", - заявив він.

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Шкіряк зазначив, що "той сценарій реалізації евакуації наших громадян з Непалу, який розроблявся нами до відльоту Іл-76 і вже після, коли не було зрозуміло, вилетить чи не вилетить, був би значно ефективнішим і значно дешевшим, ніж той, який був реалізований".

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,9 стався в Непалі 25 квітня. Після нього було зафіксовано близько 90 повторних поштовхів магнітудою від 3,2 до 6,9. Землетрус було названо найсильнішим більш як за 80 років. Стихія, за останніми даними, повністю зруйнувала 191 тис. будинків, ще 175 тис. будинків пошкоджено. Кількість жертв землетрусу в Непалі становить майже 7,7 тис. осіб, постраждалих - 16 тис. 390 отримали поранення.

30 квітня для евакуації українців з Непалу вилетів літак Іл-76 Міністерства оборони. Він зробив посадку в Делі, де з’ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України. Літак зміг забрати українців зі столиці Непалу - міста Катманду - лише 5 травня.

7 травня близько 4.00 до міжнародного аеропорту "Бориспіль" на літаку Іл-76 прибули 76 українців та 11 іноземців, евакуйованих з Непалу.