Польська влада втрачає контроль за працевлаштуванням українців - газета

Про це сьогодні пише польська Rzeczpospolita.

"Виявляється, що таке запрошення від польського працедавця (на роботу в рамках спрощеної системи) стало цінним документом в Україні, де триває війна. Як грибів після дощу, стає все більше посередників, котрі за плату пропонують привабливу роботу у Польщі. Пізніше виявляється, що такого працедавця ніколи не було або пропонується робота без договору та часто не виплачують зарплату", - йдеться у статті.

За даними видання, за перші два місяці цього року громадяни країн, котрі мають право працювати у Польщі в рамках спрощеної системи, отримали 127 тисяч заявок на роботу у порівнянні із 50 тисячами за цей самий період минулого року.

Ця ситуація змушує польську владу реагувати відповідним чином.

Читайте такожПольща вдвічі збільшила видачу національних віз для українців"У вівторок (12 травня) головний інспектор праці Івона Хіцкевич та головний комендант Прикордонної служби Домінік Трач підписали новий договір, що сприятиме координації роботи цих відомств під час перевірки фірм, які працевлаштовують іноземців. Переважно українців. Раніше такі перевірки були неефективними", - зазначає Rzeczpospolita.

Видання зазначає, що з початку поточного місяця набули чинності нові правила в рамках спрощеного працевлаштування, що вводять додаткові вимоги для працедавців, які хочуть взяти на роботу іноземців. Зокрема, тепер працедавець у заявці має вказати умови його працевлаштування, котрі пізніше перевірятимуться, і якщо виявиться, що вони були не дотримані, то працедавцю доведеться заплатити штраф.

Завдяки цьому польська влада планує добитися зникнення шахраїв, котрі продають фальсифіковані запрошення на роботу.

"До нас все частіше звертаються іноземці, які постраждали через нечесних працедавців та які найчастіше працювали у будівельній галузі. Сценарій у більшості випадків є таким: спочатку працедавець привозить з України 50 робітників, пізніше обманює їх, не підписує договори та не виплачує їм зарплату. Коли в іноземців закінчується час дозволеного перебування в Польщі, працедавець позбувається проблеми та залишається практично безкарним", - відзначає юридичний радник із Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Ісмена Сааді, котра допомагає іноземцям в таких ситуаціях.

Читайте такожПольща та Румунія виступили за скасування віз для українцівЯк повідомляв УНІАН, 2014 року польські працедавці зареєстрували для громадян України 373 тисячі заявок на роботу, що на 70% більше, ніж в 2013 році. Цей показник став рекордним з моменту запровадження сім років тому спрощеної системи працевлаштування іноземців.

Раніше експерти зазначали, що насправді в рамках цієї системи на роботу до Польщі приїжджає лише частина з тих, хто отримує такі заявки, бо багато українців використовує заявки лише для того, аби отримати польську візу та відвідувати країни Шенгенської зони з іншими цілями.

Довідка УНІАН. Польща запровадила спрощену систему працевлаштування для громадян ряду країн у липні 2007 року, щоб компенсувати брак трудових ресурсів, викликаних трудовою еміграцією поляків в інші країни Європейського Союзу.

Зараз цією системою можуть користуватися також громадяни Росії, Білорусі, Грузії, Вірменії та Молдови, але українці, як правило, отримують понад 95% усіх таких заявок на роботу.