Рада присвоїла Сімферопольському аеропорту ім'я Амет-Хана Султана
11:08, 14 травня 2015Суспільство
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Верховна Рада України прийняла постанову № 2796, якою присвоїла Сімферопольському аеропорту ім'я Амет-Хана Султана.
“Міжнародний аеропорт “Сімферополь” імені Амет-Хана Султана” / Mykola Swarnyk/wikimedia
Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 240 народних депутатів.
«Присвоїти міжнародному аеропорту “Сімферополь” ім'я Амет-Хана Султана і надалі іменувати його - “Міжнародний аеропорт “Сімферополь” імені Амет-Хана Султана”, - сказано в постанові.
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Як розповів доповідач з даного питання народний депутат Андрій Тетерук, Амет-Хан Султан є кримськотатарським героєм. У часи Другої світової війни він був військовим льотчиком і відзначився знищенням великої кількості ворожих літаків.
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