Рада присвоїла Сімферопольському аеропорту ім'я Амет-Хана Султана

Як передає кореспондент УНІАН, за дану постанову проголосували 240 народних депутатів.

«Присвоїти міжнародному аеропорту “Сімферополь” ім'я Амет-Хана Султана і надалі іменувати його - “Міжнародний аеропорт “Сімферополь” імені Амет-Хана Султана”, - сказано в постанові.

Читайте такожУ місті на Черкащині площу Леніна перейменували на площу Надії Савченко

Як розповів доповідач з даного питання народний депутат Андрій Тетерук, Амет-Хан Султан є кримськотатарським героєм. У часи Другої світової війни він був військовим льотчиком і відзначився знищенням великої кількості ворожих літаків.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві перейменують площу Дзержинського і вулицю Металістів.