Після землетрусу в Непалі все ще немає зв'язку з вісьмома українцями
15:27, 14 травня 2015Суспільство
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Деякі громадяни України досі не вийшли на зв'язок після землетрусу.
REUTERS
На зв'язок після землетрусів, що сталися у Непалі, все ще не вийшли вісім громадян України.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
«Станом на зараз, 8 українців не вийшли на зв'язок», - сказали в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, 7 травня з Непалу літаком Іл-76 Міністерства оборони України було евакуйовано 76 українців та 11 іноземців.
25 квітня в Непалі стався сильний землетрус, кількість жертв перевищує 8 тис. осіб.
12 травня стався новий землетрус, епіцентр якого знаходився у районі Долакха. Кількість загиблих оцінювалася в 65 осіб.
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