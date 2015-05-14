Після землетрусу в Непалі все ще немає зв'язку з вісьмома українцями

На зв'язок після землетрусів, що сталися у Непалі, все ще не вийшли вісім громадян України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«Станом на зараз, 8 українців не вийшли на зв'язок», - сказали в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 7 травня з Непалу літаком Іл-76 Міністерства оборони України було евакуйовано 76 українців та 11 іноземців.

25 квітня в Непалі стався сильний землетрус, кількість жертв перевищує 8 тис. осіб.

12 травня стався новий землетрус, епіцентр якого знаходився у районі Долакха. Кількість загиблих оцінювалася в 65 осіб.