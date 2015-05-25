Геращенко: харківського терориста ліквідував снайпер

Про це на своїй сторінці у Facebook нардеп, радник глави МВС Антон Геращенко.

"Іншого шляху, щоб уникнути жертв серед заручників, на думку осіб, відповідальних за операцію, не було. Я особисто двічі говорив по телефону з дочкою загиблого, і прохав її вмовити батька здатися. Вона мені сказала, що пробувала по телефону умовити батька скласти зброю, але він відмовився з нею говорити", - пише Геращенко.

На думку парламентарія, чоловік був на межі психологічного зриву і міг своїми діями спричинити загибель заручників.

"Всі троє заручників - одна жінка і двоє чоловіків, працівники АЗС OKKO, звільнені без травм і поранень. Після пережитого їм буде надано психологічну допомогу", - зазначив нардеп.

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За словами Геращенка, сьогоднішня трагедія стала підсумком історії, що почалася в 2011 році, коли рідні стрілка взяли кредит в $21 тис. у приватної особи, "під кабальні відсотки, штрафи і пені"

"До квітня 2013 року, судячи з рішення суду, відсотки за кредитом платилися, потім, мабуть, доходи перестали дозволяти це робити. 19 лютого 2015 р. Люботинским судом було винесено рішення про стягнення суми боргу, штрафів та пені у сумі понад 800 тис. грн. при тому, що позивач, судячи з тексту рішення суду, хотів стягнути понад 11 млн. грн. штрафів. Зрозуміло, що договір іпотеки і позики був кабальним і складений в інтересах кредитора. А вартість будинку більша, ніж сума боргу", - написав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок вдень у Харківському районі Харківської області озброєний карабіном 48-річний місцевий житель розстріляв в Харківській області двох людей, а потім захопив заручників на АЗС.

Після цього міліція перекрила трасу Київ-Харків і вступила з ним у переговори.

Злочинець вимагав дати йому коридор в зону АТО на непідконтрольну Україні територію.

Переговори так і не дали результату, після чого зловмисника було застрелено. Заручники не постраждали.