Україна зустріне літо з дощами і похолоданням

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Криму, Приазов'ї і в Луганській області, вдень місцями в Україні короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13 градусів тепла, на узбережжі морів до 17 градусів; вдень 21-26 градусів тепла, в Карпатах 13-18 градусів.

У Києві - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ; температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень 24-26 градусів.

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У понеділок, 1 червня, - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15 градусів тепла, на узбережжі морів 14-19 градусів, вдень 23-28 градусів.

У Києві - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14 градусів тепла, вдень 25-27 градусів.