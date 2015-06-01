Безпека та благополуччя дітей мають стати стратегічними завданнями держави - Порошенко

Безпека та благополуччя дітей мають стати стратегічними завданнями держави.

Про це йдеться у вітанні президента України Петра Порошенка з нагоди Дня захисту дітей.

«Сім'я і дитина - це споконвічні цінності, які сповідує український народ, будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру. Нині ми усвідомлюємо особливу відповідальність за життя, здоров'я і добробут наших дітей. Заради їхнього щасливого майбутнього ми вірою і правдою боронимо сьогодні цілісність та незалежність нашої країни», - заявив Порошенко.

Читайте такожУкраїнські діти вносять свій унікальний вклад у збереження миру в країні - Гройсман

Він наголосив, що щиро прагне миру й упевнений, що, «об'єднавши зусилля, ми зможемо захистити кожну українську дитину, забезпечити дотримання її прав і законних інтересів відповідно до Конвенції ООН про права дитини. Турбота про дітей, усвідомлення пріоритетності їхніх інтересів над інтересами дорослих мають стати філософією нашого життя, а безпека та благополуччя дитини - стратегічними завданнями держави».

Президент побажав дітям «рости здоровими, щирими, відкритими і впевненими у власних силах. Творіть, здобувайте нові знання, розвивайте свої здібності, досягайте успіхів і будьте гідними громадянами України».