Росіяни скаржаться на високі ціни та відсутність безкоштовних пляжів в окупованому Криму

13:58, 05 червня 2015
Суспільство
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Громадяни Російської Федерації, які приїхали відпочивати на територію окупованого Криму, скаржаться на високі ціни та відсутність безкоштовних пляжів. 

У Росії триває пропаганда Криму, стверджують громадяни РФ / ru.krymr.com

При цьому мешканка Архангельської області зазначає, що вартість квитка – занадто висока для Криму, передає ТСН.

Також російська туристка повідомила, що, знявши житло, вони виявили, що всі пляжі закриті. 

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"Необхідно йти півгодини, щоб потрапити на безкоштовний пляж, де настільки тісно, що люди практично кладуть тобі рушник на голову", - каже обурена відпочивальниця. 

Крім того, жінка поскаржилася, що всі пляжі закриті та обнесені огорожею, крім одного маленького, що дуже обурює відпочивальників.

"Більше моєї ноги в цьому Криму не буде. І я всім своїм друзям буду радити не приїжджати сюди", - підсумувала обурена росіянка і додала, що з такими цінами краще обирати Туреччину, а не Крим.

Як повідомляв УНІАН, нинішній курортний сезон в окупованому Росією Криму стартував провалом.
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