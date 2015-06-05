Росіяни скаржаться на високі ціни та відсутність безкоштовних пляжів в окупованому Криму

При цьому мешканка Архангельської області зазначає, що вартість квитка – занадто висока для Криму, передає ТСН.

Також російська туристка повідомила, що, знявши житло, вони виявили, що всі пляжі закриті.

Читайте такожДля українців відпочинок в окупованому Криму небезпечний - правозахисники

"Необхідно йти півгодини, щоб потрапити на безкоштовний пляж, де настільки тісно, що люди практично кладуть тобі рушник на голову", - каже обурена відпочивальниця.

Крім того, жінка поскаржилася, що всі пляжі закриті та обнесені огорожею, крім одного маленького, що дуже обурює відпочивальників.

"Більше моєї ноги в цьому Криму не буде. І я всім своїм друзям буду радити не приїжджати сюди", - підсумувала обурена росіянка і додала, що з такими цінами краще обирати Туреччину, а не Крим.