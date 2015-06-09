У Києві оголосили найвищий клас пожежної небезпеки через палаючу нафтобазу

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Попередження про пожежну небезпеку по м. Києву та Київській області: 10-14 червня очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.